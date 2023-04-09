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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٤٨ م

إيران تستضيف بطولة العالم لكمال الأجسام لطلاب الجامعات

إيران تستضيف بطولة العالم لكمال الأجسام لطلاب الجامعات

منح الاتحاد الدولي لبناء الاجسام"IFBB "، ايران شرف استضافة النسخة الاولى من بطولة العالم لطلبة الجامعات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه الاتحاد الدولي لبناء الاجسام"IFBB "، منح ايران شرف استضافة النسخة الاولى من بطولة العالم لطلبة الجامعات، عقب اجتماع "عبدالمهدي نصير زادة" رئيس الاتحاد الايراني لبناء الاجسام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة " رافائيل سانتوخا" اليوم الأحد، وذلك على هامش مسابقات دولية أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تم ابرام مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الخصوص.

ويشار أن ايران اقترحت تنظيم الدورة الاولى من بطولة العالم لكمال الاجسام لطلبة الجامعات، سبتمبر/أيلول المقبل، الا أنه سيتم تحديد الموعد الرسمي للبطولة من قبل الاتحاد الدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1932153

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