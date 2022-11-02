  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٨ ص

اليوم الاربعاء؛

استشهاد شاب وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله+فيديو

استشهاد شاب وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله+فيديو

استشهد صباح اليوم الأربعاء شابٌ فيما أصيب مستوطنٌ بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله.

و صرحت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده.

/انتهى/

رمز الخبر 1927626

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات