استشهاد شاب وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله.

و صرحت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده.

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