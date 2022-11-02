استشهاد شاب وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله.
و صرحت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده.
/انتهى/
استشهد صباح اليوم الأربعاء شابٌ فيما أصيب مستوطنٌ بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة المحتلة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد أصيب مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله.
و صرحت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده.
/انتهى/
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