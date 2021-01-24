استشهاد فلسطيني في طولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر محلية فلسطينية، بأن العامل فؤاد سبتي جودة (50 عامًا) من حي عراق التاية شرق نابلس، استشهد صباح اليوم، عقب إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع صوب عددٍ من العمال، بالقرب من فتحة فرعون قرب طولكرم.

وأشارت إلى أن إطلاق قوات الاحتلال لعددٍ من قنابل الغاز المسيلة للدموع، أسفرت عن استشهاد العامل "جودة" بسكتةٍ قلبية نتيجة اختناقه.

وقال جبر جودة شقيق الشهيد لوكالة "معا " إن شقيقه متزوج ولديه ولدان ويعمل في مجال نقل العفش داخل الخط الأخضر وقد انتهي تصريح العمل الخاص به منذ عدة أيام وقد حاول العبور عبر فتحة فرعون إلا أنه فارق الحياة.

واضاف جودة حتى الآن لا نعرف الأسباب الحقيقية وراء استشهاده هل هي أزمة قلبية ام اختناق بالغاز ولكن سيتم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس./انتهى/