لقد فشلت مؤامرة الولايات المتحده و الكيان الصهيوني في اعمال الشغب الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس منظمة التعبئة الشعبية بالجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا سليماني في اتصال عبر الفيديو مع قادة وأعضاء القوات التعبئة بمناسبة يوم الطالب في ايران "يوم 13آبان/ 4 نوفمبر" أن هناك عدة مناسبات في هذا اليوم. المناسبة الأولى هي ذكرى نفي الإمام الخميني الراحل من الوطن الإسلامي إلى تركيا عام 1964، وكذلك إنضمام الطلاب إلى صفوف مجاهدي الثورة الإسلامية عام 1978، وأخيراً ، ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس(السفارة الامريكية) عام 1979.

وتابع: أنه قال الامام الخميني فترة نضاله مع النظام القمع البهلوي أن جميع مصائبنا سببه أمريكا وإسرائيل و النظام البهلوي.

وأوضح: بعد الاستيلاء على الوكر التجسس الامريكي تم الحصول على العديد من الوثائق التي نشرت في عدة مجلدات وكانت تشير إلى مخططات مقلقة للغاية دبرها الأمريكيون منها خلق حرب اهلية في داخل البلاد.

وأشار إلى الأحداث الأخيرة في ايران قائلا: أن المؤامرة التي كان قد خططت لها الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني من خلال اعمال الشغب الاخيرة بهدف زعزعة أمن الشعب الايراني و الإضرار بممتلكات الناس و الإبطاء في مسار تقدم الثورة الإسلامية فشلت بيغظة الشعب لها.

وشدد أن اليوم فشلت هذه المؤامرة (اعمال الشغب)، والظروف متاحة لنا لإظهار غضبنا وكراهيتنا للأميركيين.

وأعتبر استقلال البلاد كأحد أعظم إنجازات الثورة الإسلامية مضيفا: اليوم، هناك عدد قليل جدًا من الدول المستقلة في العالم، حتى أقل من عدد الأصابع في اليد ومن هذه الدول إيران العزيزة و العظيمة و المستقلة الذي ترى هذا الانجاز.

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