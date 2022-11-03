تفكيك خلية ارهابية في "ايلام" بحوزتها قنابل يدوية الصنع وأسلحة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العلاقات العامة والاعلام لفيلق أمير المؤمنين (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة إيلام ، صرّحت في بيان اصدرته مساء الأربعاء انه تم من قبل جهاز استخبارات الفيلق رصد وتفكيك خلية تخريب على صلة بأعمال شغب.

واضاف البيان وفقا لارنا ، إن استخبارات فيلق "امير المؤمنين (ع)" تمكنت في عمليات خاطفة من رصد اعتقال عناصر الخلية الذين كانوا قد قاموا في أعمال الشغب الأخيرة باجراءات مناهضة للأمن مثل تجهيز وتوريد قنابل حربية وقنابل مصنعة يدويا وحارقة لاستخدامها في اعمال تخريبية.

وكان عناصر الخلية ينوون مهاجمة مراكز عسكرية وأمنية، وفي ضوء صلاتهم بدول أجنبية، سعوا إلى القيام بأنشطة مناهضة للأمن وتشكيل فرق عملياتية وإدارة أعمال الشغب.

وتم ضبط 5 قنابل يدوية الصنع ، وقنبلة يدوية حربية، ومسدسات وبنادق صيد ، وكمية كبيرة من الرصاص ومشروبات كحولية، من وكر هذه الخلية.

وفي هذا الصدد ، تم اعتقال 3 أشخاص وتسليمهم للسلطات القضائية.

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