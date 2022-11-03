نتعاون مع سلطنة عمان للوصول الى الأرصدة المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أستطرد المحافظ " علي صالح آبادي" في اجتماع مع نظيره العماني اليوم الخميس في طهران، أن ثمة سابقة في التعاون الثنائي، منه العام الماضي، حيث تم الوصول الى 500 مليون دولار من أرصدة ايران في بريطانيا والتي يتعذر الوصول اليها منذ اكثر من 50 عاما. تم ذلك بالتعاون مع المركزي العماني، وأن التعاون من هذا النوع سيستمر.

وأشار أن باجتماع اليوم تم تبادل وجهات النظر بمختلف القضايا وأن التعاون مع عمان ومصارفها وبنكها المركزي جيد وبالمستقبل سيتواصل هذا المسار الناجح.

وبدوره أكد محافظ المركزي العماني طاهر بن سالم العمري، أن اللقاء تطرق الى استكمال التعاون المصرفي والنقدي القائم بين البلدين. وشدد على أن زيارته تستهدف تقديم الدعم والمساعدة للدول الصديقة والشقيقة للسلطنة ونسعى الى تطوير التعاون المصرفي والنقدي.

هذا وتتعزز التكهنات على وقع هذه الاجتماعات باحتمالية الافراج عن ارصدة ايران المجمدة، وايداع 7 مليارات دولار منها بالبنك المركزي العماني.

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