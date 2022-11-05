قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كستروما إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وذكرت السلطات أنه تم احتواء الحريق.

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