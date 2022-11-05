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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٧ ص

الليلة الماضية؛

قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا

قتلى وإصابات بحريق ضخم في وسط روسيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بحريق كبير اندلع الليلة الماضية في مطعم بمدينة كوستروما في وسط روسيا، حسبما صرحت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر في خدمات الطوارئ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة كستروما إن الحريق طال مساحة تبلغ 3.5 ألف متر مربع، وتم إجلاء 250 شخصا من مبنى المطعم، و15 شخصا آخرين من مبنى مجاور له.

وذكرت السلطات أنه تم احتواء الحريق.

/انتهى/

رمز الخبر 1927683

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