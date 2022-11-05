مهدي طارمي يسجل أداء رائعا لمرحلة المجموعات في دوري أبطال اوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل مهدي طارمي نجم المنتخب الايراني لكرة القدم و لاعب فريق بورتو البرتغالي 5 أهداف مع فريقه في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليكون القطعة الرئيسية والأساسية لتأهل التنين بورتو إلى مرحلة الـ16.

واحتل طارمي بتسجيله 5 أهداف المركز الثالث بين أفضل الهدافين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكذلك تم اختيار النجم الإيراني كأفضل لاعب في أوروبا قبل النجم الآرجينتيني ليونيل ميسي في الاسبوع الماضي.

ومع انتهاء مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، أجرى موقع Goal Point Portugal تقييماً فنياً لنجوم هذه المرحلة، واختار الأفضل منهم بإعطاء النقاط.

وأدرج مهدي طارمى ضمن الفريق المنتخب لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالحصول على 7.52 نقاط في التقييم الفني للإعلام البرتغالي.

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