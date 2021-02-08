https://ar.mehrnews.com/news/1911697/ ٠٨/٠٢/٢٠٢١ ١١:٠٩ ص رمز الخبر 1911697 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/٠٢/٢٠٢١ ١١:٠٩ ص فيديو؛ هدف مهدي طارمي الرائع لبراغا اكتفى فريق بورتو على أرضه أمام براغا في الأسبوع الثامن عشر من الدوري البرتغالي الممتاز لنتيجة 2-2. تحميل 12 MB رمز الخبر 1911697 کپی شد سمات ايران مهدي طارمي كرة القدم محتوى ذات صلة قتلوا مارادونا.. تسجيلات جديدة لطبيبه ابطال إيران في الرياضة الرياضة النسوية الايرانية في كتاب مسابقات العدو بصربيا تلقب العداءة الإيرانية بالبطولة رياضي إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي
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