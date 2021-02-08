  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٠٩ ص

فيديو؛

هدف مهدي طارمي الرائع لبراغا

هدف مهدي طارمي الرائع لبراغا

اكتفى فريق بورتو على أرضه أمام براغا في الأسبوع الثامن عشر من الدوري البرتغالي الممتاز لنتيجة 2-2.

تحميل 12 MB

     

رمز الخبر 1911697

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 6 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات