"مهدي طارمي" وصيفا لهدافي الدوري البرتغالي

وحل المهاجم الايراني "مهدي طارمي" المحترف بصفوف نادي "ريو أفي" وصيفا بـ 18 هدفا فيما تصدر " كارلوس فيسنيوس" هداف نادي بنفيكا، الترتيب بعد أن بلغ هدفه الـ 18 مساء أمس، ليصعد على حساب طارمي بفارق عدد تنفيذ ركلات الجزاء.

ومساء امس السبت وفي المرحلة الاخيرة من الدوري البرتغالي الممتاز، سجل مهدي طارمي هدفي الفوز لفريقه ريو آفي في مرمى بوافيستا رافعا رصيده ليتساوى مع بيزي (لويس ميغيل أفونسو فيرنانديز) مهاجم بنفيكا.

جدير بالذكر أن المهاجم الدولي الايراني "سردار آزمون" توج بلقب هداف الدوري الروسي برصيد 17 هدفا لهذا الموسم./انتهى/