منتخب إيران لكرة الطائرة جلوس يفوز على نظيره الامريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الايراني على امريكا في ثلاثة اشواط متتالية بنتيجة 18-25 و15-25و 17-25.



وبدأت منافسات كرة الطائرة جلوس 4 نوفمبر الجاري في سراييفو وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري لفئتين الرجال والنساء والفائز في هذه المنافسات سيتأهل لألعاب البارا الأولمبية 2024 في باريس.



وفاز المنتخب الايراني على نظرائه من العراق والكازاخستان وكرواتيا واليابان وخاض المباراة مع المنتخب الامريكي وسجل فوزا عليه.



وتقام منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.



/انتهى/