الرئيس الايراني يهنئ البعثة الرياضة الايرانية بحصدها ميداليات ملومنة في البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسالة تهنئة البعثة الرياضية الايرانية باكتساب المركز الثالث وحصدها 40 ميدالية ملونة بدورة الالعاب الاولمبية للصم في البرازيل.

واعتبر الرئيس الايراني هذا النجاح مصدر فرح وفخر للشعب الإيراني وخاصة لعشاق الرياضة. كما ان هذا النجاح والتقدم جسّد ارادة وقدرة شباب ايران الاسلامية الاعزاء.

كما انه وجه رئيسي الشكر والتقدير لجميع الرياضيين والمدربين والمعنيين برياضة الصم في البلاد.

يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية لدورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم في البرازيل 2021 ، حلت في المركز الثالث بعد اوكرانيا والمانيا بحصدها 14 ميدالية ذهبية و 12 فضية و 14 برونزية.

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