رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية: نعتبر أمن دول المنطقة من أمننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سيف محمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية إيران الإسلامية، الذي عاد إلى طهران في إطار اتفاق استئناف العلاقات، اليوم (الثلاثاء) مع عباس كلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الامن القومي بمجلس الشورى الاسلامي وعقد معه جولة من المباحثات .

وأشار كلرو خلال هذا اللقاء إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع دوما الى تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة ، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تؤمن بتطوير العلاقات المتبادلة في إطار سياسة الجوار ولطالما رحبت بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.

واشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ، إلى التحديات في العلاقات بين البلدين وقال: نعتبر أمن دول المنطقة من أمننا ولن ندخر جهدا في تقديم أي دعم لتطوير الأمن في المنطقة ، لكن تواجد بعض العناصر لن يخدم المنطقة.

وأشار عباس كلرو إلى أن الإمارات أصبحت اليوم من الدول الرائدة في المنطقة في مختلف المجالات ، وأشار إلى أن إرادة الإمارات والموقع الجغرافي السياسي الفريد للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أفضل فرصة لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ما يستلزم استثمارها بشكل مطلوب .

وفي الختام أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان استعداد مجلس الشورى الاسلامي للتعاون في مختلف مجالات العلاقات البرلمانية.

وقال سيف محمد عبيد الزعابي سفير الامارات في طهران في هذا اللقاء ان الامارات ومن أجل خلق فصل جديد في علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الجارتين والمنطقة.

وفي الختام ، قيم سفير الامارات في طهران بشكل إيجابي التطورات المستقبلية للعلاقات بين البلدين ، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القائمة.

يشار إلى أن "سيف محمد عبيد الزعابي" كان سفير الإمارات في طهران منذ عام 2011 ، لكن في عام 2015 خفضت الإمارات مستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستدعت سفيرها من طهران.

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