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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٦:٤٥ م

بعد 8 سنوات.. إيران توفد سفیرا جديدا لها إلى الإمارات

بعد 8 سنوات.. إيران توفد سفیرا جديدا لها إلى الإمارات

ترسل الجمهورية الإسلامية سفيراً إلى الإمارات بعد 8 سنوات من شغور المنصب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، ان الخارجية الايرانية ستعين، رضا عامري، سفيراً جديدا لها في الإمارات وذلك بعد شغور المنصب لـ8 سنوات.

وكان نائب وزير الخارجية السياسي، علي باقري ،قد اشار في في شهر مارس، إلى أنه تم تعيين سفير إيران لدى الإمارات وهو يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري وسيتم إرساله إلى أبوظبي في المستقبل القريب.

ويشغل عامري منصب المدير العام لدائرة شؤون الايرانيين المقيمين خارج البلاد في الخارجية ومثّل بلاده لسنين في الجزائر و السودان و اريتيريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1931999

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