سفير إيران الجديد لدى الإمارات: العلاقات الإيرانية الإماراتية سيكون لها مستقبل واعد ومشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رضا عامري ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، ظهر اليوم (الاثنين) الى مقر مهام عمله ، ولدى وصوله استقبله ممثل وزارة الخارجية في هذا البلد وكذلك رؤساء وأعضاء السفارة الإيرانية في أبوظبي والقنصلية العامة للجمهورية الإيرانية ، ومقرها دبي ومسؤولون من مؤسسات ومنظمات إيرانية مقرها الإمارات.

وأكد عامري لدى وصوله إلى الإمارات أن المستقبل سيكون واعدا ومشرقا للعلاقات الثنائية ، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر بما يحقق إرادة قادة البلدين. .

وأشار وزير الخارجية الايراني ، حسين أميرعبد اللهيان ، خلال لقاء مع سفير إيران الجديد في أبوظبي ، إلى أهمية العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وضرورة بذل الجهود لتوسيع العلاقات في كافة المجالات.

وشغل عامري سابقًا مناصب مدير عام شؤون الرعايا الإيرانية بالخارج ، ومدير عام الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ، وسفير جمهورية إيران الإسلامية في السودان وإريتريا والجزائر.

وتم تعيين السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات بعد حوالي سبع سنوات ونصف حيث كانت السفارة الإيرانية في أبو ظبي تدار على مستوى القائم بالأعمال. وبعد قطع العلاقات بين السعودية وإيران في يناير 2016 ، أعادت عدد من الدول ، من بينها الإمارات ، النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ، وخفضت هذه الدولة مستوى علاقاتها من سفير إلى القائم بالاعمال ، واستدعت سفيرها في طهرن سيف الزعابي وخفضت عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الإمارات. كما تم اعادت ايران سفيرها لدى الإمارات "محمد رضا فياض" إلى طهران في يناير 2016 بقرار من وزارة الخارجية الإيرانية ، وأخيراً في سبتمبر من العام الماضي ، عاد سيف الزعابي إلى طهران. واستأنفت طهران نشاطها كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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