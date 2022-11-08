القوميات الإيرانية بإمكانها أن تصنع المفاخر للوطن تحت لواء الجمهورية الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح أحمد وحيدي في تصريح للصحافيين مساء اليوم الثلاثاء في مستهل جولته التفقدية في مدينة جرجان: إن محافظة كلستان هي أحد الأمثلة الواضحة للعلاقة الحميمة والوحدة بين مختلف القوميات والاعراق في إيران والتي تتمتع بمكانة مرموقة في هذا الصدد.

وأضاف: إن الوحدة والانسجام بين القوميات والاعراق المختلفة التي تعيش في كلستان تبعث رسالة ايجابية للجميع مفادها أن جميع المجموعات العرقية يمكنها العيش بسلام وصفاء في ظل الجمهورية الإسلامية والعمل من أجل تنمية البلاد.

وأعلن وحيدي ان هدف زيارته إلى محافظة كلستان هو المشاركة في حفل افتتاح المهرجان العرقي الخامس عشر وقال: "إن إقامة هذا الحدث الثقافي الكبير خطوة جيدة من قبل محافظ كلستان ومدراء التراث الثقافي".

وتابع وزير الداخلية أن العدالة من أهم برامج آية الله رئيسي في الحكومة الحالية ، وفي هذا الصدد قام بتنظيم جولات في المحافظات للوقوف عن كثب على مشاكل المواطنين وتحديد النواقص وأوجه القصور.

وقال: إن زيارة الوفد الحكومي إلى كلستان في آذار / مارس الماضي ترافقت مع الموافقة على المشاريع المهمة لوزير البناء ، والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها وإنجازها إلى حل جزء كبير من مشاكل هذه المحافظة.

ومن المقرر ان يقوم وحيدي خلال زيارته لمحافظة كلستان والتي تستغرق يوما واحدا بزيارة قبور شهداء جرجان في ضريح السيد عبد الله ، وعيادة أحد ضباط الشرطة المصابين في أعمال الشغب الأخيرة ، والاجتماع مع ممثل قائد الثورة الاسلامية .

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