الشعب الإيراني متواجد في الساحة/ الحكومة تعمل على خدمة هذا الشعب

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أضاف وحيدي اليوم الثلاثاء في حفل تنصيب محافظ طهران الجديد علي رضا فخاري : أن أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يريدون أن يطلع الشعب الإيراني على الإنجازات العظيمة التي حققتها الحكومة في أنحاء البلاد، معتبرا ذلك إحدى أسباب وقوع أعمال الشغب الأخيرة.

واعتبر أن إيجاد الهوة بين الشعب والنظام من الأهداف الأخرى التي سعى إليه الأعداء من وراء دعمهم أعمال الشغب الأخيرة لكن مشاركة الملايين من أبناء الشعب الإيراني في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي أمام وكر التجسس الأمريكي في طهران وإحياء ذكرى الشهداء من قوات الأمن في مختلف مدن البلاد تثبت أن هذا المخطط فاشل.

وقال وزير الداخلية إن أبناء الشعب ينبذون الإساءة إلى القرآن الكريم والعلم الإيراني وقلبهم يتألم من مقتل الشباب خلال أعمال الشغب.

واوضح إن العدو يحاول بكل الوسائل الحفاظ على الأجواء غير الآمنة في البلاد من خلال خلق توترات دولية أو خلق الإرهاب أو الطاقة النووية أو أي موضوع آخر ، لكن الثورة الإسلامية أقوى من أن تهتز مع هذه الرياح.

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