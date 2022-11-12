جمعية الوفاق البحرينية: المشاركة في الانتخابات ضعيفة وهناك غياب لأطياف المجتمع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جمعية الوفاق البحرينية قالت في بيان لها اليوم السبت: "بعد مرور النصف الاول من يوم الانتخابات التي ينظمها النظام البحريني مع مقاطعة واسعة لكل التيارات والقوى والشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية".

وأضافت: "قد رصدنا في جمعية الوفاق ضعف وتراجع كبير في مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية، وعمل السلطة بشكل مربك على حشد العسكريين في الاجهزة الامنية المختلفة في بعض المراكز الانتخابية مع جلب الإعلام والصحافة الحكومية لابراز حالة صور ابرز وجود مشاركة في هذه الانتخابات".

وتابعت: "قد رصدنا نقل عدد كبير جداً من العسكريين بالباصات وتوزيعهم على مجموعة من المراكز الانتخابية وتوجيههم للتصويت لمرشحين معينين، رغم عدم وجود اي مرشحين من المعارضة إلا أن النظام يحرص وفق خطة ممنهجة على ايصال مرشحين محددين مسبقاً للمجلس النيابي".

واردفت: "كذلك رصدنا وجود توجيه لأعداد كبيرة للمجنسين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني وكان احد اهداف تجنيسهم المساهمة في تغيير المشهد الانتخابي والسياسي".

والجدير بالذكر أن المرجع الكبير الشيخ عيسى قاسم، حذر من المشاركة في الانتخابات البحرينية، معتبراً أن المشاركة في هذه الانتخابات هو توقيع على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكانت انطلقت مساء أمس، تظاهرات في شوارع ومناطق البحرين، طالب خلالها المتظاهرون إلى مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، معتبرين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

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