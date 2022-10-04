الحكومة البحرينية تحكم طوق العبودية على رقبة الشعب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الشخ قاسم في تغريدة على تويتر: الحكومة تقود كل مواطن وممثل إلى طريق العبودية فهل من يحذر، ويتقي الله في مصير الوطن وناسه؟

وكان الشيخ قاسم قد أكد في وقت سابق في رسالة موجهة إلى شعب وشباب البحرين أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في هذا البلد هي في مصلحة وأمنيات الظالمين وضد مصالح الشعب.

وأضاف، ان كل ذلك لا يقرّه عقل ولا دين ولا سيرة عقلائيَّة، مشددا على أن البديل هو الإنكار على تفريغ الانتخابات من أي محتوى مجد للشعب وجعلها أداة لتركيز الانفرادية.

يذكر أن الانتخابات النيابية في البحرين، ستجري خلال اكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ "حسين الديهي"، حول الانتخابات البحرينية :ما يجري اليوم في البحرين من تدهور على كافة المستويات يعكس واقع البلاد السيء، وما يقوم به النظام هو محاولة لتلميع هذا الواقع عبر الانتخابات، وواقع البحرين لا يبشر بخير، والانتخابات مجرد بهرجة إعلامية ولا مرشحين يمثلون النخب السياسية الوازنة، حيث إن 99 بالمائة من الشعب مقاطع -ليبراليين وإسلاميين- بسبب التجارب الفاشلة التي خاضها البرلمان البصّام.

وشهدت البحرين انتفاضة شعبية ضد الحكومة البحرينية منذ 14 فبراير 2011. يريد الناس الحرية وإقامة العدل والقضاء على التمييز وتأسيس جيش منتخب في بلادهم.

وخلال الانتفاضة الشعبية في البحرين، استشهد وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص، كما نزعت الحكومة البحرينية مئات البحرينيين من جنسيتهم.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان مرارًا حكومة البحرين لقمعها المعارضة وطالبت بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد.

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