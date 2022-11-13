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١٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٢٠ م

باكستان ترسل 4500 جندي إلى قطر لتأمين كأس العالم

باكستان ترسل 4500 جندي إلى قطر لتأمين كأس العالم

أرسلت باكستان 4500 جندي إلى قطر للمساعدة في تأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سعت قطر إلى الحصول على مساعدة من قوات الأمن وأجهزة الشرطة من مختلف الدول، بما في ذلك فرنسا والأردن وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لضمان سلامة ما يقدر بنحو 1.2 مليون مشجع من المتوقع أن يحضروا المهرجان الكروي.

ومع ذلك، فإن باكستان هي الدولة الوحيدة التي أرسلت جنودا إلى الدوحة، حيث وصل 4500 جندي مشاة إلى قطر في الأسابيع الأخيرة.

وقال ضابط كبير بالجيش الباكستاني لصحيفة "التلغراف" إن القوات الباكستانية ستنتشر "في مهام أمنية داخل وخارج الأماكن بالطريقة التي تراها السلطات القطرية مناسبة".

وستشارك هذه القوات بحراسة فرق كرة القدم في الفنادق، في أول مناسبة مهمة يتم فيها إرسال قوات إسلام أباد إلى الخارج لتقديم خدمات أمنية لحدث دولي.
/انتهى/

رمز الخبر 1927900

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