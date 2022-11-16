إيران تتعامل مع الرعايا الاجانب المعتقلين خلال اعمال الشغب الاخيرة وفق القانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، إن العدو حاول خلق جو من انعدام الأمن ووقف الحركة العلمية للبلاد وتعطيل الأعمال الشعبية وبفضل الباري تعالى وجهود قوات جهاز الاستخباراتي و الامني استطعنا ان نتغلب على الاعداء.

وأوضح وحيدي: ان العدو يسعى لكسر الحوار بين الناس ومنع الحكومة من التعامل وخدمة الشعب.

وردا على سؤال حول رعايا أجانب اعتقلوا في الأحداث الأخيرة، قال وحيدي: في أعمال الشغب، تم اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى، بعضهم لعب دورًا كبيرًا.

وأضاف: إن عناصر من المخابرات الفرنسية وعناصر مرتبطة بداعش اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة ونحن نتعامل معهم وفق القانون.

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