الجمهورية الإسلامية الايرانية حققت ما تريده في جميع المجالات

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أشار نائب رئيس الدعاية الثقافة والدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد ابوالفضل شكارجي، الى العقبات والتحديات في البلاد، واعتبر الأعداء أكثر دراية بالقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مما نحن عليه، مضيفا: للأسف، بسبب العقبات والمشاكل التي كانت موجودة في البلاد، لم يكن لدينا الفن لاستخدام قوتنا الناعمة بشكل صحيح.

وأكد نائب رئيس الدعاية الثقافية والدفاعية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن وطننا الإسلامي مر بثلاث حروب قاسية وشبه صلبة وناعمة: حرب اليوم حرب مشتركة. في الحرب الصعبة كان أداؤنا من النوع الذي وصلنا إلى الردع والآن لا أحد يجرؤ على مهاجمتنا.

وفي إشارة إلى قوة الثورة الإسلامية وإرادتها واكتفاءها الذاتي، قال: إن الجمهورية الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام تعاني من نقص في المنشات والمعدات، وقد حققت ما أرادت في أي وقت.

وشرح العميد شكارجي مكونات قوة إيران الإسلامية الناعمة التي تشمل: اوامر سماحة قائد الثورة ورأس المال الاجتماعي والإيمان والعقيدة .

وفي شرحه لمعنى ومفهوم الطاعة لقائد الثورة قال العميد شكارجي: الطاعة تعني عدم ترك أوامر قائد الثورة وإذا لم تنفذ أوامر القائد فسوف يسقط رأس المال الاجتماعي فعليًا. وعندما يتضرر هذان العنصران، فإن المكون الثالث الذي يعتبر إيمان الناس ايضا سيزول.

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