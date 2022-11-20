تبادل الكهرباء بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وروسيا سيجري قريبا

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه خلال حفل افتتاح المعرض الدولي الـ 22 لصناعة الكهرباء الإيرانية اليوم الأحد أكد وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان أن صناعة الكهرباء في ايران الآن على مسار جيد ولدينا قوة عالية في هذا المجال، حيث يتم إنتاج 95 ٪ من أجزاء ومعدات صناعة الكهرباء في الداخل.

وأشار الى قدرة صناعة الكهرباء العالية للنمو الاقتصادي في البلاد مضيفا: كما يؤيد الخبراء أن صناعة الكهرباء الايرانية في بداية الثورة الاسلامية كانت تعتمد الى الخارج 100٪ تقريبا ولكن في السنوات الماضية حققت انجازات فريدة، حيث يكون الآن 95٪ من أجزاء ومعدات هذه الصناعة محلية.

وفي اشارة إلى الاتفاقيات الخارجية في مجال الكهرباء تابع محرابيان: لقد تم إجراء المفاوضات الاولية مع الشبكة الروسية وسنتخذ الاجراءات التقنية المشتركة لشبكة الكهرباء بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وروسيا حتى نتمكن من الحصول على اتصال كهربائي مع روسيا وهذا سيضمن استقرار وضع الكهرباء في البلاد.

وصرح وزير الطاقة الايراني: أن المعاوضة أيضا هي إحدى الخطط الرئيسية للمفاوضين في مجال الكهرباء، حيث عندما نحتاج إليه نستورده من دول مختلفة، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان، وعندما يكون لدينا فائض نقوم بتصديره إلى الدول التي تحتاج اليه.

/انتهى/