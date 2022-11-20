الشعب الإيراني انتصر على محاولات العدو الرامية لخلق المشاكل في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد تويسركاني، الذي كان يتحدث اليوم الاحد امام مناورة الجهاديين الفاطميين التي جرت في مدينة كرج غرب طهران على أن الشعب الايراني كان المنتصر دائما في مختلف المجالات بسبب ايمانه بالمعتقدات الاسلامية والرحمة الالهية الى جانب تعزيز الروح الجهادية والشجاعة والاستقامة.

ووصف أعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها ايران بأنها تمت بدعم وتوجيه اعداء الجمهورية الاسلامية، موضحا أن هذه الجرائم وقعت بتخطيط بريطانيا واميركا والكيان الصهيوني وآل سعود وزمرة المنافقين الارهابية والعناصر التي تطالب بتقسيم ايران.

وتوقع أن يتم حل المشاكل بفضل الله تبارك وتعالى وأكد أن مما لاشك فيه هو أن الحركة الجهادية في قوات حرس الثورة الاسلامية والتعبئة تحظى برضا الله حيث يشهد الجميع ازدياد قوة ايران يوما بعد آخر وان تطورها وتقدمها وعزتها واقتدارها وحريتها وأمنها تعود كلها الى نشاط هذه القوات المخلصة والعيون الساهرة لها لراحة المواطنين.

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