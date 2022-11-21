كأس العالم 2022... مباراة ایران-بریطانیا الساخنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيواجه منتخبا إيران وبريطاينا لكرة القدم بعضهما البعض ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم ابتداء من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة الدوحة.

ويذكر أن الأسود الثلاثة تحضر كأس العالم للمرة الـ16 وستمضي إيران تجربتها الـ6 في هذه المنافسات.

و قد أظهر المنتخب البريطاني في الـ15 من تواجده السابقة في المونديال بداية جيدة، حيث تلقى الهزيمة فقط في ثلاث من مبارياته بينما سجل 6 انتصارات وثلاثة تعادلات في جميع منافساته الاولى.

وفي المقابل، خسر المنتخب الايراني مباراته الاولى في كأس العالم في أعوام 1978 و 1998 و 2006، تجاه هولندا ويوغوسلافيا والمكسيك على التوالي، لكن تحت قيادة كارلوس كيروش، لم تخسر إيران أبدًا في مباراتها الأولى.

وجدول مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الاثنين 21 نوفمبر على النحو التالي:

بريطانيا x إيران – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

السنغال x هولندا – الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش

أمريكا x ويلز – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

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