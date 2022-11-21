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٢١‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٧ م

اليوم؛

كأس العالم 2022... مباراة ایران-بریطانیا الساخنة

كأس العالم 2022... مباراة ایران-بریطانیا الساخنة

سيشهد اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم 2022 ثلاث مباريات ساخنة منها المباراة بين المنتخب البريطاني و المنتخب الايراني الذي لم يهزم حتى الآن في مباراته الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيواجه منتخبا إيران وبريطاينا لكرة القدم بعضهما البعض ضمن المجموعة الثانية لكأس العالم ابتداء من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة الدوحة.

ويذكر أن الأسود الثلاثة تحضر كأس العالم للمرة الـ16 وستمضي إيران تجربتها الـ6 في هذه المنافسات.

و قد أظهر المنتخب البريطاني في الـ15 من تواجده السابقة في المونديال بداية جيدة، حيث تلقى الهزيمة فقط في ثلاث من مبارياته بينما سجل 6 انتصارات وثلاثة تعادلات في جميع منافساته الاولى.

وفي المقابل، خسر المنتخب الايراني مباراته الاولى في كأس العالم في أعوام 1978 و 1998 و 2006، تجاه هولندا ويوغوسلافيا والمكسيك على التوالي، لكن تحت قيادة كارلوس كيروش، لم تخسر إيران أبدًا في مباراتها الأولى.

وجدول مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الاثنين 21 نوفمبر على النحو التالي:

بريطانيا x إيران – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

السنغال x هولندا – الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش

أمريكا x ويلز – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

/نتهى/

رمز الخبر 1928082

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