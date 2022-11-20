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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:٢٥ ص

خاص لـ"مهر"؛

وزير الرياضة: نأمل أكثر من أي وقت مضى في صعود المنتخب الإيراني لكرة القدم

وزير الرياضة: نأمل أكثر من أي وقت مضى في صعود المنتخب الإيراني لكرة القدم

عبر وزير الرياضة والشباب الايراني عن ارتياحه لأوضاع المنتخب الوطني لكرة القدم عشية المباراة الأولى في مونديال قطر، وقال: "نتمنى أن يصعد المنتخب الوطني أكثر مما كان عليه في الماضي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مونديال قطر 2022 سيبدأ اليوم رسميًا بلقاء قطر والإكوادور في المجموعة الأولى، وهي المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة في دولة من شرق الاوسط.

ووصل وزير الرياضة والشباب الايراني حميد سجادي صباح اليوم الى قطر بدعوة من كبار المديرين القطريين لحضور حفل الافتتاح.

ويستضيف المنتخب الإيراني لكرة القدم أول مباراة له في دور المجموعات أمام إنجلترا غدًا الاثنين، ويخطط حميد سجادي لمشاهدة المباراة عن كثب.

وقال حميد سجادي عن أسباب تواجده في قطر: لقد أتيت إلى قطر لأكون مع الفريق حتى أتمكن أيضًا من حضور حفل الافتتاح. وتمت دعوة السيد رئيسي إلى الحفل كرئيس، لكنني ذاهب إلى قطر كممثل له.

وأكد وزير الرياضة والشباب: نحن نحضر في الحفل كممثل عن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وآمل حقًا أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة مرضية.

وتابع القول سجادي: بذلنا قصارى جهدنا في هذا المجال و آخر تقرير من المنتخب الإيراني، يفيد بأن أعضاء الفريق منضبطين ومن دون إصابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1928050

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