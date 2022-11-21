الشيخ نعيم قاسم: مُدعيّ الحرية في إيران يتلقون توجيهات من أميركا والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشيخ نعيم قاسم أشار في تصرح اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية، هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلَّة مشبوهة تعتمد على توجيهات أميركا والكيان الصهيوني.

واشار إلى أنّ الشعب الإيراني عبَّر عن تمسُّكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين، وإيران التي صمدت ثلاث وأربعين سنة قادرة بإذن الله أن تتجاوز هذه المحنة.

وأضاف: "كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا".

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