تونس والجزائر تمنعان طائرة ركاب اسرائيلية من المرور عبر أجوائهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن تونس والجزائر لم تسمحا للرحلة الآتية من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائهما، ما أجبرها على اتخاذ مسار غير مباشر عبر أوروبا.

وذكرت شبكة "نسمة" التونسية، إن الرحلة التي كانت آتية من تل أبيب اتخذت مساراً شمالياً يمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيراً إلى العاصمة المغربية الرباط، نظراً لإغلاق تونس والجزائر أجواءهما أمام الطيران الإسرائيلي.

بدوره، قال موقع "النهار أونلاين" الجزائري إن "جهات حاقدة ومضللة، نشرت أخباراً كاذبة عن مرور الطائرة الصهيونية عبر الأجواء الجزائرية"، في إشارة إلى عدم مرور الرحلة عبر أجواء الجزائر.

المصدر: وكالات

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