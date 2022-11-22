النائب الاول للرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه استقبل النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غلافتشينكو في مراسم ترحيب رسمي في مجمع سعد آباد بطهران.

وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، قدم مخبر وغلافتشينكو اعضاء الوفدين لبعضهم البعض. ومن ثم بدأت المحادثات الخاصة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بيلاروسيا حول تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام، وبعد ذلك ستجرى المحادثات المشتركة بين الوفدين.

وسيعقد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلافشينكو، الذي زار طهران على رأس وفد رفيع المستوى لتنمية العلاقات فيمابين، اجتماعا مشتركا مع نشطاء اقتصاديين من البلدين مساء اليوم مع محمد مخبر.

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