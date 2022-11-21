رئيس وزراء بيلاروسيا يزور إيران غداً الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون السياسية بمكتب رئاسة الجمهورية، محمد جمشيدي، أعلن اليوم الاثنين، عن زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان جلافتشينكو، على رأس وفد رفيع المستوى لإيران، من أجل لقاء النائب الأول للرئيس الإيراني واجراء مباحثات حول تطوير العلقات الثنائية.

وأضاف جمشيدي: "عقب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات بين الرئيسين الإيراني وبيلاروسيا، حجة الإسلام رئيسي ولوكاشينكو ،على هامش قمة شنغهاي في سمرقند بأوزبكستان في سبتمبر 1401 ، ستتم زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا غدًا (الثلاثاء) ليناقش الوفدين الإيراني والبيلاروسي توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك العبور والتصدير والاستيراد وإمدادات الطاقة والمنتجات الزراعية ونقل التكنولوجيا والمعدات، ورسم خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ومينسك".

وحول خطط هذه الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً، قال جمشيدي: "بعد مفاوضات ومناقشات وفدي البلدين، سيعقد أيضًا اجتماع مشترك مع النشطاء الاقتصاديين من إيران وبيلاروسيا".

/انتهى/