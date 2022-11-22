رئيس وزراء بيلاروسيا يصل إلى طهران

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه كان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين في استقبال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غلافتشينكو حين وصوله الى طهران.

وسيبحث وفدا الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الترانزيت والتصدير والاستيراد وإمدادات الطاقة والمنتجات الزراعية ونقل التكنولوجيا والمعدات، ورسم خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران ومينسك.

كما تتضمن الزيارة عقد اجتماع مشترك مع نشطاء اقتصاديين من إيران وبيلاروسيا.

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