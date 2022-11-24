ايران تطالب بإجراء اتفاقيات غلق مقرات الارهابيين في شمال العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن البعثة أكدت، أنه و بعد المشاورات العديدة التي أجرتها جمهورية إيران الإسلامية مع مسؤولي الحكومة العراقية وشمال العراق، لم يبق أمام إيران خيار آخر سوى استخدام حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي بهدف حماية أمنها القومي، وبناءً على ذلك قامت مؤخرًا بعمليات ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق.

جاء ذلك في رسالة لبعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة الى اعضاء مجلس الامن شرحت فيها موقف جمهورية إيران الإسلامية من تنفيذ عمليات عسكرية ضد مقرات الإرهابيين في شمال العراق.

وقالت: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت منذ سنوات هدفاً لهجمات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق. كثفت هذه الجماعات مؤخرًا من أنشطتها ونقلت بشكل غير قانوني كميات كبيرة من الأسلحة إلى إيران لتسليح الجماعات التابعة لها التي تنوي القيام بعمليات إرهابية ، مما أدى إلى زيادة الخسائر البشرية والوحشية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت: إن جمهورية إيران الإسلامية، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة العراقية في السيطرة الفعالة على كامل الأراضي والحدود المعترف بها دوليًا لهذا البلد ، قدمت أدلة لا يمكن إنكارها ومعلومات موثوقة إلى مسؤولي الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق بشأن الجماعات الإرهابية والانفصالية التي تستغل أراضي العراق لتخطيط ودعم وتنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد إيران.

وأشارت إلى انه: خلال عدة جولات من المفاوضات والمشاورات الثنائية مع مسؤولي الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق ، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومي العراقي إلى طهران قبل نحو شهر طلبت إيران تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لمحاكمتهم في المحاكم الإيرانية. كما يجب إغلاق مقار هذه الجماعات الإرهابية ومعسكراتها التدريبية ونزع سلاح عناصرها.

وقالت: كما أكدت إيران على ضرورة وجود القوات العسكرية العراقية على الحدود الدولية للبلدين، ووافق الوفد العراقي على هذه الطلبات والتزم بوضع إطار زمني لاستكمال نزع سلاح هذه الزمر الارهابية.

وأضافت : "للاسف، لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعال لتنفيذ هذا الاتفاق لغاية اليوم، وبالتالي فإن إيران تطالب بالتاكيد بتنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه".

وتابعت البعثة الايرانية الدائمة: في هذا الوضع لم يبق أمام إيران خيار سوى استخدام حقها المبدئي في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي من أجل حماية أمنها القومي والدفاع عن شعبها ، وقد قامت مؤخرًا بعمليات عسكرية وضرورية ضد الزمر الارهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق حيث استهدفت بتخطيط دقيق مواقع الإرهابيين.

وقالت : إن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة بقوة بحل هذه القضية مع الحكومة العراقية من خلال آلية ثنائية كجزء من الحرب المستمرة ضد الإرهاب. وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق اكدا في محادثاتهما على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وضرورة التعامل مع الإرهاب على أساس الأنظمة الدولية وأهمية التعاون الثنائي في التعامل مع التحديات التي تسببها الأنشطة الإرهابية.

وختمت البعثة الايرانية الدائمة رسالتها بالقول: إن جمهورية إيران الإسلامية تحترم بالكامل أمن العراق واستقراره وتؤكد مرة أخرى التزامها بسلامة أراضي جمهورية العراق ووحدتها وسيادتها.