الحرس الثوري يستهدف مواقع إرهابية في كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اثر تحذير قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بشان تواجد عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس مواقع و قواعد تابعة لعناصر إرهابية في اقليم كردستان شمال العراق .

واستهدفت القوات البرية للحرس الثوري في هذه العملية مواقع وقواعد لهذه الزمر بدقة عالية مستخدمة الطائرات الانتحارية والقتالية المسيرة والمدفعيات الذكية والنقطوية.

وسيتم تزويد وسائل الاعلام تباعا بالأخبار والمعلومات الدقيقة لهذه العملية .

انتهى/