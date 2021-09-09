  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:٣٠ م

بسبب تواجد عناصر إرهابية؛

الحرس الثوري يستهدف مواقع إرهابية في كردستان العراق

الحرس الثوري يستهدف مواقع إرهابية في كردستان العراق

قامت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس بتدمير مواقع ارهابية في شمال العراق مستخدمة طائرات مسيرة انتحارية وقتالية في هذه العملية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اثر تحذير قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور بشان تواجد عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية اليوم الخميس مواقع و قواعد تابعة لعناصر إرهابية في اقليم كردستان شمال العراق .

واستهدفت القوات البرية للحرس الثوري في هذه العملية مواقع وقواعد لهذه الزمر بدقة عالية مستخدمة الطائرات الانتحارية والقتالية المسيرة والمدفعيات الذكية والنقطوية.

وسيتم تزويد وسائل الاعلام تباعا بالأخبار والمعلومات الدقيقة لهذه العملية .

انتهى/

رمز الخبر 1917808
https://ar.mehrnews.com/news/1917808/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات