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٢٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ م

"مجموعات جبع" تستهدف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص

"مجموعات جبع" تستهدف قوات الاحتلال الصهيوني بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي "مجموعات جبع"، استهداف مجاهديها آليات الاحتلال قرب البلدة بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية اليوم السبت: "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون باتجاه قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، دون معرفة خلفيات عملية إطلاق النار، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي".

يشار إلى أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

/انتهى/

رمز الخبر 1928235

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