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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٣٧ ص

إنذارات متزامنة مع الأعياد؛

حـالة تأهب قصوى في جميع مدن الكيان الصهيوني

حـالة تأهب قصوى في جميع مدن الكيان الصهيوني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات جيش الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء كيان الاحتلال مع اقتراب ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت قناة كان العبرية: إنه في ظل الاستعدادات لعيد الغفران، فرض حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء مدن كيان الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في القدس".

وأضافت القناة :"أنه تم فرض حالة التأهب القصوى، بعد ورود أكثر من 80 إنذارا عن احتمال وقوع عمليات فلسطينية".

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة حالة من التوتر الشديد في ظل اقتحامات جيش الاحتلال المستمرة لمدينتي جنين ونابلس وقيامها باغتيال المقاومين من كتيبتي جنين ونابلس في سرايا القدس.

وجدير ذكره أنه يخوض مقاومون من "كتيبة جنين" بشكل شبه يومي اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام مدينة جنين ومخيمها ويوقعون في صفوفها الخسائر سواء في الآليات أو في الأرواح.

/انتهى/

رمز الخبر 1926860
https://ar.mehrnews.com/news/1926860/

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