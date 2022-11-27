مستوطنون يقتحمون حي تل الرميدة في الخليل

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه صرحت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، اقتحموا حي تل الرميدة بمسيرة استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال، ما تسبب بحالة من الذعر لدى أطفال الحي.

ويذكر انه يخشى الاحتلال من خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تعم مخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس، يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني وتخرج الأوضاع الأمنية عن سيطرته، لا سيما مع الإخفاق الأمني الذي منيّه به أمام تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

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