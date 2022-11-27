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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٨ م

عضو كتلة الوفاء للمقاومة:

إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة

إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي، أن ايران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الموسوي في لقاء حواريا سياسيا في منطقة بقاع شرق لبنان أن إيران تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعداء الامة، ولكن الوضع فيها مطمئن جدا، وليس هناك ما يدعو للقلق، لأن إيران دولة قوية ومقتدرة، ولديها قيادة حكيمة شجاعة ومخلصة، وهي ستخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت عليه.

وتناول الموسوي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وقال لا يوجد فريق سياسي قادر أن يأتي برئيس للجمهورية وحده، لذا من الضروري أن نصل إلى اسم توافقي بين جميع الفرقاء، داعيا الجميع للحوار حول هذا الاستحقاق والتوقف عن نهج التحدي والاستفزاز طالما أن الكل محكوم بالتوافق.

وأضاف: الاولوية اليوم لدينا هي حفظ الناس وأهل المقاومة، ويجب ان نستمر في نهج التكافل والتضامن الاجتماعي لأن هذه الازمة الاقتصادية صعبة جدا، وهي تصيب الجميع وان كانت تستهدف مجتمع المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928277

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