تشييع جماهيري حاشد لجثامین شهداء الاعتداء الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شيعت جماهير فلسطينية حاشدة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهداء الشقيقين جواد عبد الرحمن الريماوي وظافر اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر عين برام الله، والشهيد مفيد اخليل (44 عاماً)في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. وشارك مئات الطلاب في مسيرة التشييع وسط هتافات تحيي الشهيدين وتدعو للانتقام وتصعيد عمليات المقاومة في جميع محافظات الضفة الغربية.

وفي الخليل، شيعت جماهير غفيرة، الشهيد مفيد اخليل (44 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الأهلي بمدينة الخليل تجاه منزل عائلة الشهيد "اخليل" في بلدة بيت أمر شمال المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه. وتوجهت الجنازة إلى مسجد بيت أمر الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الظهر والجنازة على الشهيد "اخليل" قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة.



وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في رأم الله الحداد العالم والشامل في المدينة، حيث اغلقت كافة المحلات التجارية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت أمر لإنقاذ جنود محاصرين داخل سيارة عسكرية معطلة وعالقة في البلدة، بحسب الإعلام العبري.

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