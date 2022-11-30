أبو الغيط يدين التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب أبو الغيط، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف آلة القتل الصهيونية الموجهة ضدهم.

وأضاف، أن سياسة تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل خطير.

وأشار المتحدث باسم أمين عام الجامعة، جمال رشدي، إلى أن وتيرة العنف في تصاعد مستمر بشكل ممنهج منذ مطلع العام في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي على مفاصل الدولة الحساسة، ما ينذر بانفجار الأوضاع إن لم يتم وضع حد للعنف الإسرائيلي.

المصدر: RT

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