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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٤:٥٧ م

استشهاد طفل فلسطینی برصاص قوات الاحتلال الصهیونی

استشهاد طفل فلسطینی برصاص قوات الاحتلال الصهیونی

أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد طفل فلسطینی(13 عاما) من قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أعلنت المصادر الطبية في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، صباح اليوم الأربعاء 30/11/2022 ، عن استشهاد الفتى عيسى هاني الطلقات (13 عاما) من قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، برصاص قوات الاحتلال".

وكان الفتى الطلقات قد أصيب بعيارات نارية أطلقها أفراد شرطة الاحتلال خلال أحداث وقعت في عرعرة النقب ليلة الانتخابات للكنيست، قبل نحو شهر، وجرى نقله إلى مستشفى سوروكا حيث مكث في قسم العلاج المكثف وتحسنت حالته الصحية بعد أسابيع، إلا أنه طرأ تدهور على حالته الصحية، صباح اليوم، في عملية جراحية، وأقر الأطباء باستشهاده.

/انتهی/

رمز الخبر 1928385

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