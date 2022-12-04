اللواء باقري: تقليص تواجد القوات الاجنبية في منطقة الخليج الفارسي يدل على أمن هذه المنطقة

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، على هامش زيارته لمقر الشهيد ياسيني في مدينة بوشهر: بجهود القوات المسلحة وحرس الثورة الاسلامية والشرطة ووزارة الدفاع لارساء الامن والاستقرار في البلاد.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: اننا نشهد الأمن كامل في منطقة الخليج الفارسي سواء تحت الماء أو على الماء أو في الفضاء، وتسيير دورياتنا نهارا وليلا، ويتوفر الامن في هذه المنطقة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل جيد.

وأشار اللواء باقري إلى تقليص تواجد الأساطيل والقوات الاجنبية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مضيفا: ان هذا الامر يدل على أمن الخليج الفارسي لجميع الانشطة الاقتصادية والبحرية واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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