  1. إيران
  2. العلوم
٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٤١ م

بمنتدى "دور العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس"؛

اللواء باقري: لدينا 39 عاما من الخبرة في صناعة الطائرات المسيرة

اللواء باقري: لدينا 39 عاما من الخبرة في صناعة الطائرات المسيرة

قال رئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان القوات الايرانية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال صناعة الطائرات المسيرة و يتم جميع مراحل تصنيع هذه الطائرات على يد العلماء الايرانيين في داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقری، خلال خطابه صباح اليوم الثلاثاء بمنتدى "دور العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس"، قال: " اننا قاتلنا خلال فترة الدفاع المقدس دون اي معدات لان فُرض علينا الحظر في مجال المعدات و كان يجب ان يحدث التوازن في القوى من خلال بذل الجهود في مجال العلوم والتكنولوجيا وتصنيع المعدات".

واكد اللواء باقري ان الدفاع المقدس تسبب في نمو العلم في البلاد مبينا: "نتمتع حاليا بأقوى علاقة مع المؤسسات العلمية."

واشار إلى مزاعم الدول الغربية حول دعمها لحقوق الإنسان، قائلا: "ان الغرب كان يختبر خلال فترة الحرب ضدنا الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا، وكان صدام يمتلك 12 ألف طن من المواد الكيماوية في نهاية الحرب."

وصرح اللواء باقري: "ان لدينا اليوم 39 عامًا من الخبرة في صناعة الطائرات المسيرة"، مضيفا: "انه يتم جميع مراحل تصنيع و تصميم هذه الطائرات في البلاد على يد الطلاب والعلماء الايرانيين الذين يتخرجون من الجامعات الصناعية."

/انتهى/

رمز الخبر 1928563

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات