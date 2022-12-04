منتخب كرة اليد الايراني للسيدات يحتل المركز الرابع في بطولة اسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خسر فريق "سنك آهن بافق" لكرة اليد الذي مثل المنتخب الايراني للسيدات في البطولة الاسيوية بنتيجة 39 - 24 امام الصين ضمن مباراته الاخيرة في بطولة اسيا، ولكن رغم هذه الخسارة تمكن من التأهل الى بطولة العالم بما أنه احتل المركز الرابع في هذه المنافسات.

وخسرت اللاعبات الإيرانيات الشوط الأول من هذه المباراة أمام المنتخب الصيني بنتيجة 20-11 و في الختام انتهت المباراة بنتيجة 39- 24.

وتمكنت لاعبات كرة اليد الإيرانية من هزيمة الهند بنتيجة 43-35، وأوزبكستان بنتيجة 35-32، وأستراليا بنتيجة 43-15 في دور المجموعات في هذه الجولة من المنافسات، وكذلك خسرن بنتيجة 41-11 أمام كوريا الجنوبية في المباراتهن الأخيرة من دور المجموعات.

وواجه المنتخب الوطني الايراني في نصف النهائي المنتخب الياباني القوي، وخسر امامه بنتيجة 43-19 دون تمكينه من التأهل إلى النهائيات، لكنه، رغم هذه الخسارة، كان قد حجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم بعد حضوره ضمن المنتخبات الاربعة الاولى في هذه المنافسات.

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