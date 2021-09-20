سيدات كرة اليد الإيرانيات يقتنصن فوزا مهما من المنتخب الأردني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت الاحد ضمن المجموعة الاولى لبطولة اسيا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الاردنية عمان، تقدمت ايران في الشوط الاول بنتيجة 15-12 وفي الشوط الثاني قلل الاردن الفارق الى نقطة واحدة الا ان ايران تقدمت مرة اخرى ووسعت الفارق لتفوز في نهاية اللقاء بنتيجة 28-22 .

وبات يكفي منتخب إيران الانتصار على سوريا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليضمن تأهله إلى المونديال ونصف نهائي البطولة الآسيوية.

وكانت ايران قد خسرت امام اليابان 23-20 ومن ثم فازت على الكويت 38-11 وعلى فلسطين 52-9 .

وفي المجموعة ذاتها فازت اليابان على الكويت، بنتيجة 52-5، لتعزز صدارتها بفوز رابع على التوالي، بينما تجاوزت سوريا فلسطين بنتيجة 47-13.

وتتاهل المنتخبات الخمسة الاولى في البطولة الى المونديال القادم في اسبانيا.

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