منتخب إيران لكرة اليد للسيدات يتقدم إلى بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد فاز منتخب ايران لكرة اليد للسيدات ظهر اليوم السبت ضد منتخب كازاخستان في المباراة الأخيرة من بطولة آسيا السابعة عشر للشباب وفي النهاية هزم هذا الفريق بنتيجة 24-27.

وبهذا الفوز فاز المنتخب الإيراني بحصة المشاركة في بطولة العالم بالوقوف في المركز الخامس في آسيا.

وفازت فتيات المنتخب الإيراني أخيراً على خصمهن بنتيجة 24-27 وبوقوفهن في المركز الخامس بالبطولة الآسيوية.

وقبل هذا اللقاء التقى منتخبا أوزبكستان وهونغ كونغ ليحصدوا المركز السابع، وتمكنت أوزبكستان من هزيمة البلد المضيف بنتيجة 23-44.

وغدا، في اليوم الأخير من هذه البطولة، ستواجه الصين وكوريا الجنوبية بعضهما البعض للفوز بلقب البطولة في النهائي، وستلتقي اليابان والصين تايبيه في الترتيب. َ

وستقام بطولة العالم لكرة اليد لفئة الشباب وفي قسم السيدات في مقدونيا الشمالية الصيف المقبل.

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