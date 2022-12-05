رئيس الامارات يصل إلى قطر في أول زيارة رسمية منذ المصالحة بين دول الخليج الفارسي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورئيس الديوان الأميري سعود بن عبد الرحمن عن رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان في مطار حمد الدولي.

ووصل ابن زايد إلى الدوحة يرافقه طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني ومنصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومسؤولون آخرون.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له، بحسب المصدر ذاته.

أن زيارة رئيس الإمارات إلى قطر تأتي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين حسبما افادته وكالة وام الاماراتية.

وهذه هي الزيارة الأولى لمحمد بن زايد منذ أن أصبح رئيسا للإمارات، وهي أيضا الأولى له منذ توقيع اتفاق "العلا" مطلع 2021، والذي أسدل الستار على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، التي بدأت منتصف عام 2017.

/انتهى/