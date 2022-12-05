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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٠ ص

بروجردي: ايران والصين لديهما ارادة راسخة لتوسيع العلاقات الثنائية

بروجردي: ايران والصين لديهما ارادة راسخة لتوسيع العلاقات الثنائية

 اعتبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية مع الصين "علاء بروجردي"، ان البلدين يتمتعان على الدوام بإرادة راسخة في توسيع الاواصر الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن"بروجردي" قال ذلك، خلال زيارته اليوم الاثنين سفارة جمهورية الصين الشعبية في طهران لتوقيع سجل التعازي الذي فتحته السفارة بمناسبة وفاة الرئيس الصيني الاسبق "جيانغ زيمين".

وفي لقائه السفير الصيني لدى الجمهورية الاسلامية "جانغ هوا"، قدم النائب الايراني بالمناسبة، بالغ العزاء والمواساة الى الحكومة والشعب الصينيين.

واعتبر "بروجردي"، زيارة الفقيد جيانغ زيمين الى ايران في عام 2002، صفحة براقة في تاريخ العلاقات القائمة على مبدا الصداقة بين طهران وبكين.

وتطلع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الصينية، بأن يتم انطلاقا من ارادة البلدين الراسخة، بذل جهود لا تكل واتخاذ خطوات مشتركة تصب في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1928548

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