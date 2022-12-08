المقاومة الفلسطينية تنعى شهداء جنين وتؤكد الشعب لن ينثني عن مواصلة الكفاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المقاومة الفلسطينية في جنين، زفّت الأبطال الثلاثة، وأكدت أن هذه الجريمة سترتد نارًا على الاحتلال.

ووجهت الفصائل التحية للمقاومين البواسل في جنين، الذين تصدّوا للعدوان واشتبكوا مع قوات العدو الصهيوني بالرصاص والعبوات.

وأكدت حركة حماس الحركة أنّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة إرهابٌ منظّم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال.

وشددت على أنّ اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه، ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أنّ هذه الجريمة سترتدّ عليه ناراً تُشعل مزيداً من الغضب.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين لن تثنِ شعبنا عن مواصلة المقاومة، وسيضل شعبنا صامدًا ومقاومًا للاحتلال، فالأقصى يستحق المزيد من التضحيات".

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستظل نبراسًا ومنارتنا لطريقنا نحو القدس وكل فلسطين".

بدورها شددت حركة الأحرار على أن "الاحتلال لن ينجح في إخماد ثورة شعبنا وإجهاض مقاومته وضرب حاضنته الشعبية".

وقالت حركة المجاهدين: "ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء جنين البطولة، ونؤكد أن دماء الشهداء ستبقى وقودًا يزيد من جذوة المقاومة ضد الغاصب المحتل".

واستشهد، فجر اليوم الخميس، صدقي زكارنة (22 عامًا) من الحي الشرقي في مدينة جنين، وعطا الشلبي (46 عامًا) من بلدة قباطية، وطارق الدمج (32 عامًا) من مخيم جنين، بنيران قوات العدو في عملية اغتيال في جنين وسط اشتباك مسلح مع مقاومين.

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