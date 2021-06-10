ابطال الاجهزة الامنية في جنين اسقطوا اوسلو واعادوا تصويب بنادقهم الى مكانها الصحيح

واكدت لجان المقاومة في بيان لها ان الدماء الفلسطينية واحد امام اجرام الصهاينة وان العدو لا يفرق بين فلسطيني واخر بممارسة جرائمه وان كل الارض وكل ابناء شعبنا الفلسطيني مستهدفة من قبل هذا العدو العنصري المجرم.

واشارت إلى ان ابطال الاجهزة الامنية في جنين الليلة اسقطوا اوسلو واعلوا فلسطين واعادوا تصويب بنادقهم الى مكانها الصحيح وهو قلب العدو الصهيوني الغاصب.

وشددت ان هذه الجريمة التي استهدفت الامن والمقاومين الفلسطنيين في جنين البطولة تستدعي اشعال الارض غضبا وثورة في جه المحتلين الصهاينة.

ودعت اللجان في ختام حديثها رجال المقاومة والشباب الثائر في ضفتنا الابية الى الثار للشهداء وردع العدو الصهيوني عبر تصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة اشكالها .

المصدر: لجان المقاومة في فلسطين

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