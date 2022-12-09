طهران تعلن الانتهاء من مفاوضاتها مع أوراسيا بشأن التجارة الحرة لـ 7500 سلعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال رئيس فريق التفاوض الإيراني مع الاتحاد الأوراسي مير هادي سيدي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي، إن نحو 30 جولة من المفاوضات أجريت مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ضمت ممثلين عن خمسة دول بالإضافة إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نفسه. في هذه الجولات الثلاثين، التي استغرقت لعامين، ناقشنا أبعاد اتفاقية التجارة الحرة في الإطار المعتاد لمعظم هذه الاتفاقيات في العالم، وباتفاق حوالي 150 صفحة، توصلنا إلى اتفاق.

وأضاف: قريباً سيعلن رئيس منظمة تنمية التجارة ووزير التجارة الأوراسية عن استكمال المفاوضات بتوقيع مذكرة في طهران.

وقال رئيس فريق التفاوض الإيراني مع الاتحاد الأوراسي، في الوقت الحالي، تركز وارداتنا من دول الاتحاد الأوراسي في الغالب على الحبوب والبذور الزيتية، ويتم تصدير التفاح والحمضيات من إيران بدون تعريفة جمركية.

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